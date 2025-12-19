credit: press

In occasione dei 40 anni di carriera, Andrea Chimenti torna con il primo capitolo del suo nuovo progetto intitolato “Del mio cuore in fondo – Collection vol. 1″: una raccolta tra i suoi brani migliori, completamente risuonati in una nuova versione emozionante e raffinata, con ospiti e rarità al seguito. Un viaggio musicale che parte dalle origini della sua carriera con i mitici Moda e arriva fino alle produzioni più recenti, attraversando l’intera poetica dell’autore.

«Scegliere le canzoni che compongono “Del mio Cuore in Fondo” non è stato facile – racconta Chimenti – Ho lasciato fuori tanti titoli, ma del resto 40 anni di musica sono molti e dovevo trovare un criterio per la scelta. Alla fine ha vinto l’istinto o il cuore a seconda di come vogliamo chiamarlo. E così ecco qua un pugno di canzoni, ognuna il capitolo di un libro che si sta avviando alla sua conclusione. Ci sono canzoni dagli anni ’80 ad oggi, completamente riarrangiate, risuonate. Un’operazione necessaria per poter voltare pagina e sperare di iniziare a scriverne una nuova. Tanta emozione, tanta nostalgia ha accompagnato la realizzaione di questo disco fatto insieme a Francesco Cappiotti, e la presenza di importanti ospiti ha fatto la differenza».

Il primo brano estratto dal disco è “L’uomo dei sogni” storica canzone incisa negli anni ottanta con i Moda, prima band di Chimenti, dove sono tornati a risuonarla i suoi compagni di viaggio, sia Fabio Galavotti che Fabio Chiappini per una nuova versione ancora più emozionante.

All’incisione del disco intero hanno partecipato numerosi ospiti, come il caro amico di sempre Gianni Maroccolo al basso, Mauro Ermanno Giovanardi duetta in “Yuri” mentre la cantautrice americana Tori Sparks è l’ospite d’eccezione nel brano “A Stain in The Moonlight”. Hanno partecipato anche il musicista e produttore di culto Shawn Lee, gli ex Moda Fabio Galavotti e Fabio Chiappini, il figlio di Andrea Francesco Chimenti, Massimo Fantoni e Giorgio Cedolin.

La produzione artistica e gli arrangiamenti del disco sono di Andrea Chimenti e Francesco Cappiotti (The Last Drop of Blood). L’album è stato registrato nei prestigiosi studi Sottoilmare di Luca Tacconi per donare ai brani una sonorità e qualità unica ed eccelsa.

Il disco uscirà il prossimo 6 marzo 2026 stampato in formato CD e VINILE 180 grammi nero, e tre linee colorate uniche: colorato ORO (esclusiva di vrec.it), ARGENTO (esclusiva di audioglobe.it e destinato ai negozi di dischi indipendenti) e ROSSO (esclusiva dei negozi Feltrinelli e IBS).

Del mio cuore in fondo sarà supportato da un tour invernale che partirà con il 2026.

Tracklist:

01. Canto pagano (Moda)

02. L’Uomo dei sogni (Moda)

03. A Stain in the Moonlight (ospite Tori Sparks)

04. Ora o mai

05. Yuri (ospite Mauro Ermanno Giovanardi)

06. Garcia (ospite Shawn Lee)

07. Amami (ospite Gianni Maroccolo)

08. Maestro Strabilio (ospite Gianni Maroccolo)

09. Ti ho aspettato (ospite Massimo Fantoni)

10. La cattiva amante (ospite Francesco Chimenti)