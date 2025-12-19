credit: Bosonetto

I SI! BOOM! VOILÀ! pubblicano il nuovo singolo “VOILÀ”, brano che segue il primo assaggio “PINOCCHIO”. I due brani anticipano l’album di debutto “SI!BOOM!VOILÀ!”, in uscita il 16 gennaio 2026.

Con “VOILÀ”, come ci dicono le note stampa, la band sceglie un’esposizione diretta, usando un linguaggio netto e senza filtri per riportare al centro parole, immagini e tensioni che nel racconto musicale contemporaneo tendono a essere rimosse o addomesticate. Un approccio frontale e crudo, che convive però con una dimensione più leggera e ironica.

Il brano assume la prospettiva di una figura solitaria che osserva il mondo da una posizione laterale, lo attraversa, lo vive o lo immagina. Uno sguardo che richiama, per fragilità e urgenza emotiva, il “disperato erotico stomp” di Lucio Dalla, e che conduce a un’intuizione precisa: il male non scompare mai davvero, al massimo si nasconde. Cambia forma, si mimetizza, agisce come un prestigiatore esperto che svanisce per riapparire altrove.

Da qui nasce uno scarto continuo: urgenza feroce e sarcasmo convivono in un’estetica punk tesa, dove chitarre e sezione ritmica, in costante mutazione, mantengono alta la tensione.

Il risultato è un brano che non pretende di rivelare verità nuove, ma di riattivare una consapevolezza spesso assopita. “VOILÀ” interrompe l’automatismo e invita a rimettere in discussione ciò che diamo per certo.

SI! BOOM! VOILÀ! nascono dall’incontro di cinque musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano.

Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé — un gesto collettivo che diventa musica.

La band è composta da Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P. (voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa.

A gennaio è in partenza anche il tour prodotto da Gemma Concerti, che porterà i SI! BOOM! VOILÀ! sui palchi di:



16.01 – Livorno, The Cage

23.01 – Bergamo, Druso

24.01 – Pordenone, Capitol

29.01 – Torino, Hiroshima Mon Amour

30.01 – Nonantola (MO), Vox

05.02 – Milano, Santeria Toscana 31

18.02 – Roma, Largo Venue

20.02 – Perugia, Urban

21.02 – Ravenna, Bronson

Biglietti disponibili qui: https://linktr.ee/siboomvoila