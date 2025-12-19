Indie rock fatto con intensità e grazia e, se vogliamo anche quel taglio bedroom-pop che tanto ha fatto la fortuna di artiste come beabadoobee, Snail Mail e Soccer Mommy. C’è l’energia, c’è il gusto melodico ma sopratutto c’è un taglio malinconico e introspettivo che eleva il brano in modo importante.

Thornbraver, dopo una pausa di quattro anni, ritorna con una canzone che è un vero e proprio biglietto da visita, con l’artista che si prepara a giocare la sua partita, con carte che vanno dall’indie rock a un gusto pop, riuscendo qui a mescolare tutto con passione e sensibilità.

Gran bella canzone.

