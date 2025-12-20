I Black Country, New Road hanno condiviso una cover di “The Ballad Of El Goodo” dei Big Star.

La cover di “The Ballad Of El Goodo”, dall’album di debutto dei Big Star del 1972 #1 Record, è stata registrata durante l’esibizione dei Black Country, New Road al Sentrum Scene di Oslo. Il brano è apparso diverse volte nella scaletta della band durante il tour del 2025.

Il download della cover è stato inviato agli iscritti alla loro mailing list come ringraziamento per il loro sostegno. Per chi non è iscritto, è stato reso disponibile un link per registrarsi e scaricare immediatamente il brano.

In un post su Instagram, la band ha scritto:

“Con la fine dell’anno vorremmo dire grazie a tutti coloro che hanno ascoltato il nostro album o sono venuti a uno dei nostri concerti in tutto il mondo. È stato fantastico per tutti noi. Per ringraziarvi, invieremo una registrazione live speciale The Ballad Of El Goodo dal Sentrum Scene di Oslo a tutti coloro che sono iscritti alla nostra mailing list. Se non siete ancora iscritti, troverete un link per farlo e ricevere immediatamente il brano. Speriamo che vi piaccia. Se parteciperete a un concerto il prossimo anno, beh, non vediamo l’ora di vedervi lì. La nostra prima tappa sarà in Australia e Nuova Zelanda a febbraio. Cordiali saluti, BC,NR“

Al momento la band ha già annucniato la sua presenza a Ypsigrock, in Sicilia, in agosto.