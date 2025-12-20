Maria Taylor che, con Orenda Fink, gestisce il duo delle Azure Ray si è cimentata in un brano dei Countig Crows, “Colorblind”, con la partecipazione di Chris Carrabba dei Dashboard Confessional.

Ecco come, lei stessa, racconta della genesi del brano:

“Un paio di anni fa, come regalo di compleanno per Adam Duritz, un gruppo di amici ha deciso di reinterpretare alcune delle sue canzoni. Chris Carrabba e io ci siamo conosciuti anni fa nell’appartamento di Adam a New York. Siamo rimasti in contatto e abbiamo parlato di collaborare un giorno. Ho mandato un messaggio a Chris e gli ho detto che avrei fatto una cover della mia canzone preferita dei Counting Crows, “Colorblind”, e gli ho chiesto se voleva cantarla con me. Ha pensato che fosse un’ottima idea! Quella stessa notte sono andata nel mio piccolo studio di registrazione e ho registrato le chitarre e le voci da sogno. Ho chiesto al mio caro amico Mike Bloom di occuparsene e di produrla. Chris l’ha cantata una settimana dopo e l’abbiamo finita giusto in tempo per regalarla ad Adam per il suo compleanno! Recentemente mi sono imbattuta in questo brano e mi sono ricordata quanto mi piace. Adoro la canzone, la produzione e la mia prima collaborazione con Chris. Mi piace molto come le nostre voci suonano insieme. E per confezionarla in modo splendido, il mio amico (e artista) Alvaro Ilizarbe mi ha permesso di usare la sua fantastica opera d’arte come copertina del singolo. È stato un progetto collaborativo dall’inizio alla fine“.