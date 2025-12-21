Credit: Bryan Adams

Dopo aver realizzato il suo sedicesimo LP, “Roll With The Punches“, lo scorso agosto, Bryan Adams tornerà in Italia a giugno 2026.

L’unica data italiana del suo acclamato spettacolo “Bare Bones” è in programma martedì 30 giugno 2026 nella cornice mozzafiato del Teatro Antico di Taormina.

In “Bare Bones”, Bryan Adams mette da parte la tradizionale produzione rock per offrirsi al pubblico in una forma più essenziale e profondamente personale: voce e chitarra in primo piano, accompagnate, in alcuni momenti, dal pianoforte, in un’esibizione che punta tutto sull’intimità e sull’essenza delle sue canzoni. Questa formula spettacolare, in cui il leggendario cantautore interpreta i suoi più grandi successi e le canzoni più amate con un approccio acustico e diretto, è stata accolta da critici e fan con entusiasmo in ogni tappa finora.

Lontano dai consueti concerti rock, “Bare Bones” crea un’atmosfera di straordinaria vicinanza tra artista e pubblico. Ogni brano si trasforma, rivelando nuove sfumature e una carica emotiva unica, perfettamente amplificata dall’acustica naturale del Teatro Antico, scenario che aggiunge ulteriore magia a questa occasione imperdibile.

I biglietti per il concerto del musicista nativo dell’Ontario saranno in vendita a breve. Tutte le info si possono trovare qui.