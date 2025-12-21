Nick Cave e Warren Ellis hanno condiviso la colonna sonora dell’ adattamento filmico di “The Death Of Bunny Munro”.

Il romanzo del 2009 di Nick Cave su un venditore ambulante di prodotti di bellezza ossessionato dal sesso è un classico e l’adattamento televisivo, a lungo ipotizzato, è finalmente arrivato, con una serie di 6 episodi di Sky.

Matt Smith interpreta il ruolo principale e il cantautore australiano è stato coinvolto in tutto il processo (figura anche tra i produttori)

Nick Cave e il suo collaboratore Warren Ellis hanno realizzato insieme la colonna sonora: era inevitabile.