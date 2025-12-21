credit: Gianluca Pisicchio

“Shit Show” è il nuovo ipnotico singolo dei Magpies, una delle band di culto della scena rock alternativa pugliese.



Attiva dal lontano 2012, la band disegna un viaggio in un rock alternativo visionario e magnetico, con influenze punk, alternato da valzer, ballate e ninnananne dark.



“Shit Show” è stata registrata allo Spring Reverb Studio con Christopher Barry in cabina di regia e il supporto del co-produttore Alessandro Menni.

Il nuovo singolo esce per la label indipendente Ciqala Records, che ha lanciato in questi ultimi anni progetti molto interessanti come couchgagzzz, Behind Bars Collective, Talk Is Cheap e Hambone.

Una canzone in bilico tra alt-rock e derive psych, dall’andamento ciondolante, sbilenco e oscillante, dannatamente irresistibile.

