Da Lodi arrivano gli Udo Caramba, quintetto formato da Erman Jakupi (voce e chitarra), Paolo Cavalli (chitarra), Michelangelo Roberti (batteria e percussioni), Antonio Sisto (contrabbasso) e Luca Fusari (tastiere e sax). La band lombarda pubblica ora la sua seconda prova in studio, “Jimi”, un disco completamente fuori di testa edito dalla Stelleremo, piccola label che dichiara esplicitamente la propria affinità con l’esempio dei Camillas dell’indimenticato Mirko Bertuccioli.

Anche negli Udo Caramba si ritrova una simile vena ironica e sgangherata, con sonorità strambe e imprevedibili che pescano da riferimenti diversissimi che vanno dai Butthole Surfers a Enzo Jannacci, passando per i Timber Timbre, Vinicio Capossela, i Cramps e i Violent Femmes.

Pur mantenendo una predilezione per la chitarra acustica, il gruppo non rinuncia a momenti più energici e festaioli come “Lodi California” e “Berlusca Blues”. Non mancano neppure sorprendenti aperture folk/cantautorali come “Shirley”, una piccola finezza dal retrogusto malinconico.

Gli Udo Caramba si collocano sul versante più “weird” dell’indie italiano e, con un approccio a metà strada tra il punk e il lo-fi, confezionano un lavoro che sfugge a qualsiasi etichetta. Un esempio di coraggio artistico da parte di una band che non ha alcuna intenzione di inseguire le vuote tendenze del momento.

Listen & Follow

Udo Caramba: Instagram | Bandcamp