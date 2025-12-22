Eric D. Johnson, fondatore e unico membro permenente dei Fruit Bats, è ritornato lo scorso settembre, via Merge Records, con questo suo undicesimo LP.

Il nuovo lavoro è qualcosa di diverso e di mai ascoltato finora da parte della band originaria di Chicago: Eric, infatti, ha registrato l’album (al Golden Void di Los Angeles) utilizzando solo pochi strumenti, ricercando un certo minimalismo folk, aiutato solamente dal produttore e suo vecchio collaboratore Thom Monahan, che si è occupato anche del mixing.

Scritto in appena una settimana, “Baby Man”, stando alle parole di Johnson, vuole essere una risposta gentile a questo mondo strano, orribile e rumoroso (e qualche volta anche bello) che ci circonda.

In questi dieci brani, in cui Eric parla di temi come l’amore, la perdita e la riflessione, lo statunitense è accompagnato solamente da chitarra, piano e qualche synth e ovviamente tutto ciò rende l’atmosfera molto intima e personale.

La opening-track “Let You People Down” ci conduce, attraverso la sua delicatezza verso un mondo folk classico che puo’ essere paragonato a Bob Dylan, o se vogliamo rimanere nei tempi più recenti, a The Tallest Man On Earth ed è proprio la sua semplicità a dargli una notevole forza emotiva.

Lo stesso si puo’ dire anche per la successiva “Two Thousand Four”, guidata, invece, da un toccante piano dai sapori jazzy, mentre Eric fa un sapiente uso del falsetto.

Belli gli arpeggi in “Creature From The Wild”, morbida e con una piacevole melodia, in cui Johnson ricorda con tono dolce-amaro il suo cane adottato da un rescue, ammettendo con tenerezza “you saved us for a while“.

Se la pur corta “Building A Cathedral” (poco più di due minuti), composta con qualche synth e la solita chitarra acustica, regala attimi dai pur malinconici toni cinematografici, “Year Of The Crow” chiude il disco con il piano e un’elegante atmosfera riflessiva e allo stesso tempo rilassante.

Un album volutamente minimalista, ma di assoluto valore, che sa regalarci una mezz’ora di emotività, di gentilezza e di sincera passione.