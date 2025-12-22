Atmosfere apocalittiche e cupe, degne di un romanzo cyberpunk, ulteriormente appesantite da chitarroni metal che, per quanto suonano artificiali, sembrano sbucare fuori da un videogioco. A far da sfondo all’azione un paesaggio sonoro stravolto, oserei dire “disumanizzato”, dal massiccio uso dei synth e dell’elettronica. La formula industrial degli Health è sempre la stessa ma, fortunatamente per noi, continua a funzionare alla perfezione.

Credit: Bandcamp

Il nuovo album “Conflict DLC” arriva a due anni di distanza dal precedente “Rat Wars” e ne rappresenta il seguito ideale; non a caso, i due lavori sono stati concepiti più o meno nello stesso periodo. Coerentemente con il titolo “videoludico”, l’opera va considerata alla stregua di un vero DLC (acronimo per downloadable content): un contenuto aggiuntivo che espande e completa il ciclo aperto da “Rat Wars”.

Se avete apprezzato il disco del 2023, qui troverete pane per i vostri denti: dodici tracce pesanti come acciaio cromato che emergono da un futuro distopico fatto di IA deviate e cyborg assassini. L’industrial degli Health, più vicino all’electro che al metal (nonostante una potenza di fuoco degna dei Rammstein), potrebbe benissimo fare da colonna sonora a un horror fantascientifico diretto da Nicolas Winding Refn, il regista di “Drive”.

Un vero e proprio incubo musicale, dal gusto squisitamente cinematografico, il cui impatto bestiale viene solo leggermente mitigato dalle influenze synthwave, dalla fortissima componente melodica e, soprattutto, dalla voce “rarefatta” di Jake Duzsik, anima shoegaze di un progetto che esplora il lato oscuro del sogno. Synth-pop sotto steroidi per tempi oscuri.