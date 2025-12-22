credit: press

Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis, annuncia “The Best Of Genesis & Solo Gems 2026 Italian Tour” che toccherà il nostro paese in autunno con cinque nuove date: 12 Novembre Torino, Teatro Colosseo; 13 Novembre Legnano (MI), Teatro Galleria; 14 Novembre Bassano del Grappa (VI), PALAUBROKER; 16 Novembre Firenze, Teatro Cartiere Carrara; 17 Novembre Roma, Teatro Brancaccio.

Hackett è anche entusiasta di presentare I due nuovi membri della band: il mago svedese delle tastiere Lalle Larsson (che prende il posto del suo storico collaboratore Roger King), e il batterista tedesco Felix Lehrmann che prende il posto di Craig Blundell. Larsson e Lehrmann si uniranno alla band accanto a Jonas Reingold (bass, backing vocals), Nad Sylvan (vocals) e Rob Townsend (saxophone, flutes, additional keyboards). “Ho degli straordinari performers nella band” ha affermato Hackett “e sono molto soddisfatto di questo livello di virtuosi. Questi ragazzi sono tutti professionisti incredibili“

Il lavoro innovativo di Steve Hackett alla chitarra è parte integrante del classico catalogo Genesis, da “Nursery Cryme” (1971) a “Wind And Wuthering” (1977).

I biglietti sono in prevendita da oggi sul circuito Ticketone.