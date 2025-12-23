Credit: Tierney Gearon

Beth Orton arriverà in Italia tra pochissimi giorni.

La cinquantacinquenne musicista e songwriter originaria di Norwich, il cui album più recente, è “Weather Alive“, uscito a settembre 2022 via Partisan Records, sarà ospite della rassegna “Racconti Al Femminile”, organizzata dal comune di Napoli.

L’inglese suonerà venerdì 26 dicembre alla Chiesa di Santa Maria La Nova nella città partenopea.

Napoli accoglie la voce intensa e poetica di Beth Orton, artista simbolo del connubio tra folk ed elettronica. Un concerto speciale, perfetto per vivere le emozioni delle feste attraverso la sua musica unica e raffinata.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione su ‘Eventbrite.it‘: la serata ha già raggiunto il sold-out, ma è comunque possibile iscriversi alla wishlist, in caso di rinunce.