Chris Rea è deceduto all’età di 74 anni.

Un suo portavoce ha dato il messaggio:

È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris.? ?È morto serenamente in ospedale oggi, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia.?

Rea è nato a Middlesbrough nel 1951 e ha pubblicato 25 album in studio nel corso della sua carriera, durata più di 50 anni.?

?Il cantante di “Driving Home For Christmas” si era affermato nel Regno Unito negli anni ’80 e in seguito aveva ottenuto due album consecutivi finiti al numero uno delle classifiche di vendita, “Road To Hell” (1989) e “Auberge” (1991).

Il suo ultimo LP, “One Fine Day”, una raccolta di nove pezzi originariamente registrati nel 1980 e prodotti dallo stesso Chris, è uscito nell’ottobre del 2019.