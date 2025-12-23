Nel comunicato stampa che accompagna l’uscita di “Bite Me” si sottolinea il legame tra il disco e la città in cui sembra essere nato, ovvero Milano. Ma allora perché questa eccentrica one man band – un cantante/chitarrista armato di loop station e tre amplificatori – porta il nome di un paese della provincia di Taranto?

È facile immaginare che dietro al progetto Manduria ci sia un pugliese trapiantato al nord Italia che, con queste sei tracce di garage rock isterico e martellante, ha provato a dare una forma al caos che popola le strade, le piazze e soprattutto la notte di una città che è di tutti ma al tempo stesso di nessuno, popolata da figure losche, febbrili e difficili da incasellare.

La Milano raccontata in “Bite Me” è un inferno punk attraversato dalla “ferocia” giocosa di chitarre fuzz e da ritmi frenetici, come quelli quasi disco che animano “I Say Boh”. Ne nasce un EP divertente, traboccante energia e privo di ogni tentazione di prendersi troppo sul serio, che potrebbe far breccia nei cuori dei fan degli Eagles Of Death Metal e dei più contemporanei Viagra Boys.

Listen & Follow

Manduria: Instagram / Bandcamp