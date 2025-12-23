Ritroviamo sempre con piacere il delizioso tocco guitar-pop melodico e vellutato di Andrea Calvo che, proprio nei giorni prima di Natale, come fosse un regalo, ci offre il nuovo singolo “Any Minute Now” a nome Grand Drifter.

Ecco come descive il nuovo, bellissimo, brano:

Mi sono preso il mio tempo a scrivere nuove canzoni: vivere la vita di tutti i giorni, lasciare che le cose accadano, poi prendere di nuovo una chitarra quando mi sembrava giusto. È un approccio in cui credo davvero, un piccolo modo di mantenere l’equilibrio.

“Any Second Now” è una canzone piena di speranza sulla riscoperta dell’amore nel ritmo tranquillo dei giorni ordinari.

Questa è anche la prima uscita di un nuovo set di canzoni luminose che pian piano troveranno la strada nel mio prossimo album, in arrivo il prossimo anno.

Ho suonato tutti gli strumenti e mi sono divertito un sacco lungo la strada! La bellissima copertina ispirata al 1967 è di Sergio Varbella . Il brano è stato registrato, progettato e mixato da @dario.mecca.aleina , e abbiamo lavorato a stretto contatto su su suoni e arrangiamenti orchestrali.

Grazie mille per l’ascolto e per tutto il vostro supporto!

Andrea