Kurt Vile si è riunito con The War On Drugs.

La band di Adam Granduciel come tutti gli anni ha fatto la sua residenza festiva “Drugcember To Remember” al Johny Brenda di Philadelphia.

Sabato 20 dicembre Kurt Vile, che è uno dei membri fondatori dei War On Drugs, è intervenuto e ha suonato con loro “Country Feedback, una cover dei R.E.M.

In seguito ha partecipato alla serata anche Joe Walsh, il chitarrista degli Eagles, prima che Vile tornasse di nuovo sul palco insieme al gruppo della Pennsylvania per chiudere il live con “Under The Pressure”.