Credit: Michele Sanseverino

Lo spazio ci attende.

La Terra non era che un punto d’origine, una soglia. Lassù, tra le stelle, forse ritroveremo un equilibrio che non ha più bisogno di essere spiegato o difeso. Un equilibrio che non deve convincere nessuno, né piegare le parole fino a trasformarle in bugie, minacce, ordini, accuse, rimpianti o vane promesse.

È questo che si respira all’Open Sound Festival: Matera si connette a uno spazio altro, in cui le promesse si dissolvono, si sbriciolano come polvere cosmica. Restano soltanto come echi lontani di un’epoca illusoria e ostile, in cui il linguaggio era un’arma e il futuro una finzione da vendere.

Nella seconda serata del festival, con le esibizioni di Katatonic Silentio, Lorem e soprattutto Kode9, il futuro non è mai stato così reale. Le sonorità industriali, techno, dubstep e rave sprigionano brillantezza e ironia, ma, allo stesso tempo, proiettano un’ombra oscura e tagliente sulle scelte che ci attendono già adesso, in questo presente traumatico e violento fatto di guerra, di fratture e di divisioni. È musica che non consola: interroga, mette in tensione, costringe a guardare.

Attraversare suoni ed epoche differenti per unire – musica che ricuce ciò che il tempo separa.

Nella prima serata, infatti, le trame acustiche e folkeggianti di Alfio Antico — cariche di memorie, racconti, ritualità — sierano intrecciate con il dj-set di Bassolino, immerso in atmosfere mediterranee e pulsazioni contemporanee. E mentre queste musiche scorrevano nella notte, facevano ciò che, da secoli, fa il torrente Gravina: scavare, insistere, modellare, plasmare. Con mano paziente e inesorabile. Così il paesaggio diventa memoria incarnata, e ogni passaggio non è solo un varco nello spazio, ma una cucitura invisibile tra ciò che siamo stati e ciò che, ostinatamente, continuiamo a diventare.

La terra, l’acqua, la loro spiritualità ci circondano e ci abbracciano. È una sensazione che riaffiora con forza anche nel set di Mai Mai Mai: il coraggio di riempire il vuoto lasciato dalla morte, dalle bombe, dai missili e dalla devastazione con la vita, con il respiro primordiale: un lievito madre capace di abbattere barriere, muri, confini, attraversare generazioni, scavalcare linguaggi, culture, colori, teorie, religioni.

È musica che cresce per fermentazione lenta. Si nutre di ciò che è stato e lo trasforma. Trova nei ricordi la propria strada segreta. È la strada che percorre anche Gaia Banfi, che rimescola la storia e la fa vibrare per renderla presente. Così il vuoto smette di essere assenza e diventa spazio fertile: un luogo in cui il passato non trattiene, non ferisce, non uccide, ma spinge in avanti. E la pietra — plasmata dall’acqua e dallo sguardo umano — finisce per assomigliarci: prende la forma dei nostri crolli e delle nostre vittorie, dei fallimenti che pesano e dei trionfi che resistono.

È il momento dei Post-Nebbia. I ragazzi ci mettono l’anima. Non credono che tutto debba passare per un numero, una cifra, un mero rapporto economico. La loro musica non è un oggetto replicabile all’infinito, né una scenografia da consumare in fretta: è materia viva, visione appassionata e consapevole, presenza reale.

E così ci ritroviamo alla fine: Matera, noi stessi, il mondo.

L’Open Sound Festival non è nostalgia da cartolina, ma un atto creativo che guarda avanti. Un gesto capace di onorare ciò che è accaduto senza trasformarlo in una copia senz’anima. Uno spazio che non chiude, ma apre, sogna, costruisce.

Ed è forse qui il senso più profondo di tutto questo: la capacità di contaminarsi, senza mai disperdersi; di attraversare generi musicali differenti — il folk e l’elettronica, l’indie-rock e le visioni cinematografiche — senza perdere la propria essenza. Non come semplice esercizio di stile o accumulo di linguaggi, ma come gesto necessario, armonioso, vitale. Perché l’identità non è una fortezza da difendere, ma un organismo che respira, che muta, che cresce.

L’Open Sound Festival, dunque, non è e non sarà mai un approdo fine a sé stesso, né un punto fermo da celebrare. È un viaggio che rifiuta l’ostilità e gli slogan preconfezionati, promettendo continuità, trasformazione, meraviglia. Un cammino che resta in evoluzione perenne, pronto a sorprendere ancora, a mettere in dialogo ciò che sembra distante, a ricordarci che la musica — quando è vera — non finisce mai dove crediamo.