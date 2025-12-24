I Refused hanno tenuto il loro ultimo concerto nella città natale di Umeå domenica 21 dicembre, dopo una recente serie di date nel Regno Unito e in Europa.

Per celebrare la fine della loro carriera durata più di 30 anni, la band ha suonato un set di 21 canzoni, trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo.

La scaletta ha ripercorso i loro più grandi successi e si è conclusa con “New Noise” dal loro album del 1998 “The Shape of Punk to Come”:

Dopo il concerto, il frontman Dennis Lyxzén ha postato: “Il weekend è finito ed è stato a dir poco travolgente. Ho bisogno di un paio di giorni per elaborare tutto e posterò altri commenti al riguardo. Ma per ora: grazie a tutti quelli che sono venuti ai concerti, hanno guardato la diretta streaming o semplicemente hanno reso possibile tutto questo. Vi amo tutti“, ha continuato. “I Refused sono morti. Lunga vita ai Refused“.