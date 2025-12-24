Il finire dell’anno segna il ritorno discografico, assai gradito, dei Klippa Kloppa con un album il cui titolo è già programmatico: “Bijoux”.



Mancava da tempo il gruppo casertano, formato da Mariella Capobianco, Mariano Calazzo, Nicola Mazzocca, Marco Di Gennaro, Simone Caputo e Stefano Costanzo, ma nelle orecchie avevamo ancora impiantata la bellezza delle canzoni che componevano “Liberty” e nel cuore ci siamo tenute strette le tante emozioni ricevute da quegli intensi ascolti.

Credit: Press

Dopo tanti anni di esperienze artistiche dove il lato sperimentale talora prese il sopravvento, i Nostri erano approdati a un convincente modello di forma canzone che, non tradendo le proprie origini, metteva in risalto le melodie e una sorta di cantabilità tipica del pop propriamente detto.

Con questa nuova fatica i Klippa Kloppa amplificano quel versante felicemente perlustrato, consegnandoci dieci nuovi brani in cui emergono tuttavia nuove suggestioni, filtrate dalla passione per un immaginario musicale che rivela altre fonti di ispirazione.

L’atmosfera generale del disco è ammantata infatti da un dolce retrogusto anni ’70 (con echi del Battisti pre-Panella ma già avviato a coltivare il connubio tra tradizione e modernità con l’inserimento di elementi elettronici), valgono come esempi “In linea d’aria” e “Iconico/Anonimo”, entrambe dal forte appeal commerciale nel senso meno bieco del termine, vale a dire che denotano un certo potenziale.

“Bijoux” nella sua interezza sembra possedere i crismi di un lavoro pop dall’ampio respiro, grazie a melodie vincenti, di quelle che si sanno appiccicare in testa, e a una musica coinvolgente e ben strutturata, come dimostra l’irresistibile brano eponimo.

Pop del più nobile ma che ovviamente tiene conto del background rock dei musicisti coinvolti: ecco allora un basso che pulsa e sostiene il tutto, componendo una sezione ritmica serrata e avvincente sin dalla sorprendete opener “La piuma che regge il mondo”, i cui cambi di tempo sono scanditi dall’incedere imperioso del suono che finisce per avvolgere il canto di Mariella Capobianco.

La presenza di quest’ultima è sempre più in primo piano come interprete ma rimane (e funziona a meraviglia) l’alternanza dietro il microfono con Maurizio Calazzo, voce guida ad esempio di “Righe rotte” e “Le sette e sette”.

D’altronde Mariella – e finalmente giungo a parlarvi della parte narrativa – si è occupata da sola di tutti i testi e se nel disco precedente la luce era posta più verso l’esterno, su ciò che si muove attorno a noi, spesso ricorrendo a ricercate soluzioni linguistiche, ora le parole sembrano provenire da una persona specifica, per quanto non sia messo in evidenza un “io narrante”.

Sono testi però più riflessivi, che denotano un animo lucido ma inquieto, e dove la leggerezza si alterna alla profondità accostando immagini diverse che invece di far risaltare il contrasto ci aiutano a capire meglio certe contraddizioni. Che poi in fondo è prerogativa delle migliori penne!

Tuttavia, non solo di un immaginario anni ’60/’70 i Klippa Kloppa si sono felicemente appropriati: è riconducibile infatti anche una diretta discendenza da certo rock anni ’90, con le chitarre che emergono trovando il proprio spazio anche mediante assoli funzionali (ad esempio nella bellissima prima traccia), oltre che arricchenti, come accade nella già citata “Le sette e sette” dove interviene in qualità di special guest Luca Fusari.

Resta da dire del coloratissimo artwork che accompagna il disco (a opera di Luca Tieri), introducendo al mondo variegato che vi troveremo poi all’interno.

“Bijoux” è un album che seduce e rapisce, perché condensa al suo interno tutte canzoni che si fanno ricordare dopo pochi ascolti e che facilmente ci ritroviamo ad amare, tanto che terminata la sua ultima nota viene subito voglia di tornare all’inizio e ripartire.