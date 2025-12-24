L’indagine della polizia sui cori intonati durante l’esibizione dei Bob Vylan al Glastonbury 2025 si è conclusa ed è stata archiviata.

Il concerto al Glastonbury 2025 era stato trasmesso in diretta dalla BBC e aveva visto Bob Vylan guidare il pubblico in cori che dicevano “morte, morte all’IDF” e “libertà, libertà alla Palestina“.

Dopo il festival, la performance era stata oggetto di un’indagine penale da parte della polizia di Avon e Somerset. Ieri (23 dicembre), l’indagine è stata archiviata.

“Dopo aver esaminato tutte le prove, abbiamo concluso che non sussistono gli estremi penali previsti dal CPS per perseguire penalmente alcuna persona“, ha dichiarato la polizia in un comunicato. “Non saranno intraprese ulteriori azioni in quanto non vi sono prove sufficienti per una realistica prospettiva di condanna“.



Gli agenti hanno dichiarato di aver parlato anche con “circa 200″ persone tra il pubblico per verificare se fossero stati vittime di un reato penale.

La dichiarazione ha aggiunto che la polizia ha anche cercato precedenti legali presso altre forze di polizia del Regno Unito che hanno affrontato incidenti simili, nonché consigli dai responsabili dei crimini d’odio del Consiglio nazionale dei capi di polizia, dal Crown Prosecution Service (CPS) e da “un avvocato indipendente”.

“Abbiamo chiesto una valutazione specifica delle parole pronunciate, in termini di intenzioni, contesto generale in cui sono state ascoltate, giurisprudenza e qualsiasi altro elemento potenzialmente rilevante, compresa la libertà di espressione“, continua la dichiarazione. “I pareri che abbiamo ricevuto hanno costantemente evidenziato difficoltà probatorie fondamentali che non possono essere ignorate“, ha affermato la polizia. “I commenti fatti sabato 28 giugno hanno suscitato indignazione diffusa, dimostrando che le parole hanno conseguenze nel mondo reale. Riteniamo giusto che la questione sia stata oggetto di un’indagine approfondita, che ogni potenziale reato penale sia stato valutato attentamente e che siano stati raccolti tutti i pareri possibili per garantire una decisione informata. Da quando si è verificato l’incidente, abbiamo collaborato attivamente con diversi gruppi, in particolare con le comunità ebraiche, fornendo loro aggiornamenti costanti”.

In risposta alla decisione, il Community Security Trust, un ente di beneficenza che fornisce protezione alle comunità ebraiche nel Regno Unito, ha dichiarato: “È incredibilmente deludente che la polizia e la CPS abbiano deciso di non procedere con l’accusa in questo caso, soprattutto quando le forze di polizia di Londra e Manchester stanno adottando un approccio più forte per contrastare la retorica dell’odio. Questo invia un messaggio completamente sbagliato nel momento peggiore possibile“.

Dopo il loro concerto a Glastonbury, i Bob Vylan hanno visto cancellati diversi concerti internazionali e i loro visti per gli Stati Uniti sono stati revocati prima di un tour proprio in America. Anche due concerti nel Regno Unito, a Manchester e Leeds, sono stati rinviati al prossimo anno, “a causa delle pressioni politiche” esercitate dai parlamentari e dai leader ebrei.

Il frontman Bobby Vylan (Pascal Robinson-Foster) ha comunque spiegato, ancora in ottobre, di “non essere pentito” delle sue dichiarazioni a Glastonbury, aggiungendo: “Lo rifarei domani, due volte. Non me ne pento affatto“.