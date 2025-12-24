Credit: David Sarappa

I Jaguero tornano con “Lit”, un nuovo singolo che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la band punk/emo di Vicenza e alimenta l’attesa per il loro album di debutto, un disco molto atteso dopo due EP acclamati dalla critica (e pure da noi di IFB).

Nata durante le prime sessioni post-“New Love” (il loro secondo EP, pubblicato nel 2023), la traccia ha accompagnato la band in un tratto significativo del loro percorso creativo. Ha attraversato numerose versioni, rimodellandosi più volte prima di raggiungere la sua forma definitiva poche settimane prima di entrare in studio. Un processo insolito per i Jaguero, che spesso definiscono le loro canzoni in fretta, ma che ha permesso loro di scavare più a fondo negli strati emotivi del brano.

La band stessa descrive così il cuore del nuovo singolo: “‘Lit’ è una dedica a quella persona che riesce a vederci anche quando noi fatichiamo a vedere noi stessi, a colui che accende quella fiamma che ci fa ripartire anche nei momenti più difficili. È un inno alla forza che deriva dai legami umani autentici, quelli che possono trasformare un momento fragile in un nuovo inizio“.

Con “Lit”, i Jaguero aprono la strada al loro primo album completo, un disco che cattura chi erano all’inizio e chi sono diventati grazie alle influenze, alle esperienze e alle persone che hanno incontrato lungo il percorso.

