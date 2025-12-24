Tutto era iniziato un po’ di giorni fa, con il polistrumentista dei Flaming Lips Steven Drozd che diceva di non far più parte della band.

In una conversazione su Threads tra Steven Drozd e un utente, Drozd confermava la sua uscita dalla band, già da tempo oggetto di chiacchiere. I fan infatti avevano notato la sua assenza durante le recenti esibizioni della band, ma senza una dichiarazione ufficiale da parte dei Flaming Lips, si pensava che avesse smesso di andare in tour con la band pur rimanendo comunque membro attivo del gruppo.

Sebbene il post su Threads sia stato successivamente cancellato, un utente di Reddit aveva catturato uno screenshot della conversazione. A Drozd veniva chiesto: “Hai ufficialmente chiuso con i Flips?” Al che lui rispondeva: “Loro hanno chiuso con me, ma non ne parliamo. Per ora tienilo per te, ok?“

Ora il fondatore Wayne Coyne ha rilasciato una sua dichiarazione in merito:

In un post su Instagram, Wayne Coyne ha risposto all’addio dell’ex compagno di band Steven Drozd, visto che la band non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

“A tutti coloro che hanno letto il post di Steven sul motivo per cui non fa più parte dei Flaming Lips…posso dire che non è assolutamente vero…il motivo per cui se n’è andato è triste e irritante…è SUA responsabilità raccontare a tutti cosa è successo…quello che ha detto a tutti era una bugia…Stavo cercando di dare a lui (Steven) il suo spazio e il suo tempo per far sapere a tutti cosa è successo VERAMENTE…pubblicherò altro tra pochi giorni…“.

Attendiamo novità, ricordando che, tra queste due dichiarazioni, c’è stato anche l’intervento del batterista Matthew Duckworth Kirksey che ha condiviso i propri pensieri su Instagram in un post collaborativo con l’account Instagram ufficiale dei Flaming Lips.

“Far parte di una band che non smette mai di andare in tour è difficile. Alcuni riescono a resistere per 5 anni, altri per 25… Molti grandi amici e persone ancora migliori sono arrivati e se ne sono andati lungo il percorso. Li amo ancora, mi mancano, e alcuni di loro sono la mia famiglia. Voglio solo dire… Se non avete ancora ascoltato questa nuova versione della band, dateci una possibilità. La musica e lo spettacolo sono migliori che mai. E ricordate… NULLA di tutto questo sarebbe mai successo senza Wayne. L’idea che Steven fosse IL genio musicale e Wayne solo uno strano artista… Non è vero. Wayne spinge la creatività, il suono e lo spettacolo in avanti come nessun altro artista che io abbia mai conosciuto. Far parte dei Lips è difficile… Ricordo che prima di entrare nella band, li vedevo provare per ore e ore e pensavo… cavolo… è brutale. Ma una volta che entri a far parte di quella visione… è fottutamente esaltante. È fottutamente DIVERTENTE. È la voglia di Wayne di essere grande che rende tutto questo possibile. È sempre stato così e sempre lo sarà. Derek fa parte di questa band da 16 anni. Io ne faccio parte da 12 anni. È anche il nostro sangue, sudore e lacrime. Abbiamo dato tutto noi stessi a questa cosa… Perché la amiamo e ci crediamo. C’è nuova musica in arrivo e penso che sia la cosa migliore che abbiamo fatto da tempo. Non vedo l’ora che la ascoltiate. Venite a trovarci quest’estate, se ne avete la possibilità. Buone feste!“