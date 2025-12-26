Mi ha colpito questo disco dei Baleen, formazione del Massachusetts che non conoscevo. Mi ha colpito perché ha fatto un disco che mi ha coccolato, che mi ha fatto sentire i brividi e la pelle d’oca, mentre queste magnifiche canzoni scorrevano con la loro splendida carica emozionale e shoegaze.

<a href="https://baleen-ma.bandcamp.com/album/i-dream-im-left-behind">I Dream I'm Left Behind by Baleen</a>

Si, emozionale, uso proprio questa parola perché davvero ho ritrovato dentro “I Dream I’m Left Behind” quei suoni che mi facevano impazzire quando ascoltavo band favolose come i The Appleseed Cast o i Pop Unknown, ovvero quel pulsare intenso, melodico e catartico del Midwest-emo che però incontra lo shoegaze e il post-rock dei Mogwai, diventando più cupo, sonico e fortemente malinconico. I confini si slabbrano, si fondono: ecco gli arpeggi “emo”, il cuore che batte forte, la voglia di gridare “che ci siamo, a modo nostro, ma ci siamo” ma anche i ritmi che si fanno più lenti, dilatati, e la necessità di abbassare lo sguardo, mentre la componente shoegaze distorce suoni e pensieri, aumentando i riverberi che spesso trovano vita e intensità in modo sublime.

Resta forte quell’intimità, quel senso di appartenenza, quel conforto che solo certa musica può darti, un senso di familiarità così intensa, capace di risvegliare ricordi, emozioni, sentimenti, sogni, quelli che avevo tanti anni fa e chissà se ora sono pienamente realizzati o sono stati “aggiustati” nel corso degli anni.

Un disco che va ascoltato con cura, perché capace di infondere calore e conforto, riportando le pagine del calendario veramente alla fine degli anni ’90 e inizio 2000, quando chissà perché il (mio) cuore sembrava battere più veloce e tutto mi sembrava più vero, più emozionante…ero più giovane direte voi? Certo, ci stà, perchè no, eppure lasciatemi dire che adoro questo album dei Baleen perché rimette in primo piano, in modo sincero e autentico, l’introspezione in musica e lo fa in modo assolutamente credibile.

Baleen: Bandcamp