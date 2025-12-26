La colonna sonora di Daniel Lopatin, pubblicata ieri, per il film “Marty Supreme” di Josh Safdie con Timothée Chalamet, come ci dicono le note stampa, è una celebrazione abbagliante e ricca di synth delle influenze che ha sempre portato con sé fin dal primo giorno: Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, Ryuichi Sakamoto, Peter Gabriel e Philip Glass.

Ci si potrebbe chiedere perché Lopatin abbia deciso di tornare ancora una volta agli anni ’80 per questo film, dato che il film di Safdie, una biografia immaginaria di Marty Reisman, è ambientato negli anni ’50. Ebbene, Safdie era affascinato dal tennis tavolo da bambino negli anni ’80 e quando ha discusso con Lopatin nelle prime fasi del processo, ha tirato fuori nomi come New Order, Tears for Fears e Constance Demby, chiaramente fonti di ispirazione che anche Lopatin conosceva bene. Il progetto è quindi una sorta di omaggio alla loro adolescenza, con riferimenti alle colonne sonore dei film classici degli anni ’80 e un uso abbondante di suoni sintetizzati per far risaltare il tema del ping-pong, che si sia visto il film o meno.

I fan dei primi dischi di Lopatin con Oneohtrix Point Never ne saranno entusiasti.