Bono degli U2 si è unito a Imelda May per eseguire “Christmas (Baby Please Come Home)” di Darlene Love durante il classico concerto di strada a Dublino la vigilia di Natale. L’evento in Grafton Street è una tradizione annuale che si ripete da 15 anni e quest’anno è stato organizzato per raccogliere fondi per la Dublin Simon Community, un’organizzazione benefica che sostiene le persone a rischio di perdere la casa in Irlanda.

Centinaia di persone si sono radunate fuori dal Gaiety Theatre, nel centro di Dublino, per l’evento, che ha visto varie esibizioni, mentre la serata è culminata con l’esibizione dei The Pogues e di Kirsty MacColl con “Fairytale Of New York”…