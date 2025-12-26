10. CASSANDRA

[ Netflix DE ]

Netflix Germania ha aperto il 2025 con” Cassandra”, una favola sci-fi nera in cui un’intelligenza umana intrappolata in una casa automatizzata trama per sostituire la madre di una famiglia multietnica. Con design retrofuturista e tocchi horror-gore, lo show ricorda un lungo episodio di “Black Mirror”.

9. LA RUTA

2^ Stagione

[ Atres ]

La seconda stagione de “La ruta” sposta l’azione a Ibiza, ormai corrotta da guiri e dollaroni, e sceglie un racconto cronologico che alterna le vicende di Marc Ribò a quelle dei suoi genitori, per raccontare la genesi di quella corruzione.

Pur forse inferiore alla prima, resta una serie musicalmente strepitosa, narrativamente ambiziosa e chiusa da un’ultima puntata coraggiosa, con un cast eccezionale guidato da uno sfasatissimo Alex Monner.

8. WHITE LOTUS

3^ Stagione

[ HBO ]

Anche nella sua peggior raccolta di episodi, la serie antologica di HBO riesce a farci sbellicare di risate mentre ancora una volta, smonta l’alta borghesia americana e le sue ridicole ossessioni. Il monologo di Sam Rockwell rimarra’ nella storia delle serie Tv.

7. UNTAMED

[ Netflix ]

Un giallo che sai non finirà come ti aspetti e che proprio per questo si muove su binari classici e quasi rigorosi, senza cercare scorciatoie o colpi bassi.Lo Yosemite domina la scena, esaltando la meschinità umana, mentre un Eric Bana eccezionale dà vita a un ranger d’altri tempi, doloroso e fedele al suo codice.

6. THE STUDIO

[ Apple TV+ ]

Forse ha vinto fin troppi Emmy per mancanza di vera concorrenza, ma resta una gran bella serie, una specie di “The Office” ambientato negli studi hollywoodiani, con una discontinuità che in una sit-com si perdona. Quando Rogen ingrana la quinta (tra metacinema, Scorsese e Howard che si prendono per il culo e gag già storiche come quella di Sal Saperstein) sfiora, se non supera, il genio.

5. DEPT. Q

[ Netflix ]

Come prendere un genere strausato come il murder mystery e, mescolando nordic noir, suggestioni brit e un protagonista geniale ma stronzissimo, tirre fuori una serie con una personalità fortissima e potenziale da franchise.

4. AMERICAN PRIMEVAL

[ Netflix ]

Un western durissimo, gelido, con delle frecce che sibilano e fendono l’aria così spaventose come non le avevamo mai viste. L’alba degli Stati Uniti non e’ mai stata così vicina ai nostri giorni

3. COBRA KAI

Final Season

[ Netflix ]

Dati i vari bassi, fisiologici in una serie lunga sei stagioni, un finale così proprio non ce lo si aspettava. Tutto si incastra nel migliore dei modi possibili, le scene epiche si sprecano e non si riesce a smettere di urlare e battere le mani.

2. ADOLESCENCE

[ Netflix ]

La serie che con I suoi quattro piano sequenza impossibili e’ entrata nell’imperscrutabile mondo dell’adolescenza e ha messo I genitori di tutto il mondo a fare I conti con quello che non vedono. Stephen Graham gigantesco, tanto quanto attore che come creator, scrittore e produttore.

1. LOS ANOS NUEVOS

[ Movistar ]

Una serie con la quale si dovrà fare I conti a lungo. Nella quale il grande registra Sorogoyen si confronta tanto con Linklater quanto con Bergman e, sfruttando le interpepretazioni gigantesche di due interpreti in stato di grazia, mette in scena la vita, il tempo che scorre e l’amore che cambia forma.