A pochi mesi di distanza dall’uscita di “Mexican Sugar Dance”, i Little Pieces of Marmelade tornano con un nuovo album intitolato “404DEI (Errore degli Dei)”. Quattordici tracce, tutte con testi in italiano, scritte e registrate in presa diretta nello studio personale di Daniele Ciuffreda (voce, batteria, synth) e Francesco Antinori (chitarra, basso, synth) situato nella loro Filottrano, in provincia di Ancona.

Credit: Francesco Torresi

Il disco nasce, come racconta lo stesso duo marchigiano, da un’urgenza espressiva: uno sfogo creativo maturato in un periodo complesso per entrambi. Le canzoni – eclettiche e stravaganti secondo il loro marchio di fabbrica – diventano così una vera e propria via di fuga da una realtà difficile, a tratti opprimente. Il desiderio di evasione è il motore di un album che sprigiona creatività da ogni poro: un’esplosione di idee sapientemente assemblate in brani stilisticamente variegati e ricchissimi di dettagli, nonostante la strumentazione ridotta a disposizione di DD e Frankie Wah.

L’uso massiccio degli effetti, capaci di deformare chitarre e synth, contribuisce a colmare ogni possibile vuoto sonoro, dando vita a un lavoro denso e compatto che, a mio modesto parere, rappresenta la miglior prova in studio della band fino a oggi. In “404DEI (Errore degli Dei)”, infatti, i Little Pieces of Marmelade riescono a mettere in luce non solo il loro talento tecnico, ma anche una notevole maturità compositiva. Le canzoni appaiono più strutturate e articolate rispetto a quelle di “Mexican Sugar Dance” e scorrono con naturalezza, pur nella loro marcata eterogeneità.

Più che nella varietà dei generi di riferimento – grunge, punk blues e psichedelia, per stessa ammissione della band – la forza del disco risiede nel caleidoscopio di umori, sentimenti ed emozioni che lo attraversano. Un album che non si limita a puntare sull’energia live nella sua declinazione più ruvida e feroce, ma che sa anche rallentare e farsi introspettivo.

Accanto ai brani più diretti e grezzi, di grande impatto grazie alle loro contaminazioni noise e garage (“Dimentica”, “Vertigo”, “MTV”, “Nello spazio respiriamo” e la title track), emergono infatti sorprendenti parentesi melodiche in pezzi più morbidi e maturi, talvolta prossimi alla ballad, come “Daniel J”, “La band”, “JFR”, “Funeral” e “Vecchi jeans”. In questi episodi, non di rado, è il pianoforte ad assumere un ruolo centrale, ampliando ulteriormente lo spettro sonoro ed espressivo del disco.

“404DEI (Errore degli Dei)” si rivela così un album intimo, coraggioso e originale, pur lasciando affiorare evidentissime affinità con l’universo sonoro dei Verdena.