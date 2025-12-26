credit: press

Ann Romes è artista venezuelana che, come ci dicono le note stampa, si muove liberamente tra morbidezza e intensità, tra atmosfere eteree e confessioni crude, scegliendo qualsiasi suono trasmetta l’emozione con la massima onestà.

Ann crea dalla dualità: luce e ombra, caos e calma, nostalgia e rinascita. Le sue canzoni danno la sensazione di entrare nel mondo interiore di qualcuno, intimo, cinematografico e senza difese, dove la vulnerabilità diventa arte e la complessa e meravigliosa confusione dell’essere umano trova finalmente un posto dove respirare.

Tutto quello che abbiamo letto direi che si ritrova magicamwente in questa “The Tent”, magico sogno delicato e carezzevole, che ci accompagna con dolcezza, ma poi è capace anche di farci aprire gli occhi di soprassalto, come se le cose intorno a noi fossero cambiate e noi vogliamo accertarci che tutto sia ancora al posto giusto, per non finire dolcemente sopraffatti da questa avvolgente suggestione eterea, così magica e anche così invitante, ma in cui sarebbe facilissimo perdersi, sebbene la canzone sia invece da vedere come un momento di speranza, da assaporare.

Il testo, infatti, è un invito gentile, un momento di pausa all’interno di un processo pesante ed estenuante condiviso con una persona cara.

Il brano è contenuto nel disco “the world is yours, not mine”, appena uscito.

