Non conoscevo Guy Margalit, cantautore e produttore cresciuto a Boulder, in Colorado, un polistrumentista che praticamente sa suonare di tutto è ha uno spiccato gusto per la melodia

Una serie di EP lo hanno messo in luce e ora eccolo qui, con questa delizia che profuma di Beatles e anni ’70, con una delicatezza assoluta che diventa zucchero filato pop nelle nostre orecchie.

Aiutato dalla sorella Dafna piazza una canzone che ha un solo grande difetto…durare troppo poco.

