È venuto a mancare, all’età di 65 anni, il chitarrista e tastierista dei Cure Perry Bamonte, dopo una breve malattia. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla band ieri dopo con questo comunicato:

È con enorme tristezza

che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band

Perry Bamonte

scogliatosi dopo una breve malattia a casa durante il periodo natalizio.

Tranquillo, intenso, intuitivo, costante e estremamente creativo,

“Teddy” era una persona dal cuore caldo e una parte fondamentale della storia dei Cure.

Bamonte aveva iniziato la sua carriera con la band nel 1984, quando si è unito come tecnico della chitarra e assistente personale di Robert Smith tra il 1984 e il 1989. Quando il tastierista Roger O’Donnell lasciò la band nel 1990, Bamonte divenne membro ufficiale dei Cure, suonando tastiere, basso e chitarra aggiuntiva. La sua prima vera uscita con la band fu “Wish” del 1992. Bamonte lasciò la band nel 2005, ma era tornato sul palco come membro live nel 2023 per esibirsi nel “Shows of a Lost World” tour.

Ecco il ricordo sul sito dei Cure: