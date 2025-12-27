Nuovo singolo dal prossimo album, “Drain to Live”, dei Devereux Scales: “It’s Always in My Heart” è un brano di quelli che riempiono l’aria con i loro suoni squillanti e decisi. Una melodia coinvolgente e da vecchia scuola se vogliamo, come se fossimo tornati ai bei tempi della Creation e il guitar-pop fosse il pane comune, buonissimo tra l’altro.

Matt Lavin e Jeremy Nunes, vetrerani che sanno il fatto loro, piazzano le loro melodie trascinanti e sognanti, anthemiche e atmosferiche, in un gioco di equilibrio e contrasti che viene perfettamente rappresentato da questo brano, in un cui le chitarre piene e rumorose strizzano quasi l’occhio allo shoegaze.

Ad affiancare Lavin e Nunes nella registrazione ci sono il batterista Pat Toves, il bassista Ben Martin e Linda Cleary al sintetizzatore e ai cori

