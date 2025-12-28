Sta per arrivare una versione espansa di “Strange Little Girls”, l’album di cover di Tori Amos uscito originariamente pubblicato nel 2001. Il disco viene ristampato da Rhino il 20 febbraio 2026 per il suo 25° anniversario. Preorder QUI.
La nuova edizione vedrà la presenza in tracklist di “After All” di David Bowie e “Only Women Bleed” di Alice Cooper, già edite, oltre a due cover inedite: “Growin’ Up” di Bruce Springsteen, già resa nota, e “Hoover Factory” di Elvis Costello.
Nel frattempo Tori Amos è pronta a pubblicare anche “In Times Of Dragons”, il suo nuovo album atteso il 10 aprile, ci sarà poi un tour che toccherà anche l’Italia, il prossimo 5 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Biglietti QUI.