Chi conosce Nicole Laurenne sa perfettamente che è una musicista instancabile: la stiamo vedendo ormai già da parecchio tempo con le sue Darts girare il globo senza sosta e registrare sempre ottimi album tra un tour e l’altro, ma dallo scorso anno la musicista ora di stanza a Seattle ha iniziato anche questo suo nuovo progetto solista.

Qui la statunitense abbandona il suo amato garage-rock per deviare, invece, su territori sonori molto differenti e assai più rilassati, passando dal jazz al soul e al trip-hop, il tutto farcito da influenze cinematografiche dai toni noir.

Il suo primo full-length con questo moniker, uscito a inizio febbraio per Adrenalin Fix Music, comprende quattordici pezzi ed è stato registrato insieme a numerosi musicisti e produttori tra gli Stati Uniti e la Francia.

“About A Woman” apre i giochi e ci introduce in questo suo nuovo mondo con tastiere e beat che la fanno da padroni e notevoli interventi di percussioni e fiati a impreziosire il tutto, creando un’atmosfera intima e sensuale, mentre i colori rimangono piuttosto dark.

Il ritmo si alza con “Devil”, dove ancora i fiati fanno sentire la loro presenza, aggiungendo in alcuni casi anche un tocco latineggiante e, mentre non mancano le percussioni, il piede non riesce a rimanere fermo.

Con “Not It”, invece, Nicole cambia ancora il suo suono regalando ai fan una bellissima ballata al piano ricca di passione e di sentimenti in cui possiamo apprezzare anche le sue ottime doti vocali.

Se “New Day” ha atmosfere trip-hop rilassanti ed eleganti, “Stayin In” sembra volerci riportare indietro di qualche decennio, ancora con un’atmosfera buia molto candida e romantica che sembra perfetta all’interno di una colonna sonora di un film noir.

“Never Know” ha toni jazzy più classici e raffinati sempre con tinte cupe, mentre “You Can’t Afford Me” chiude il disco con atmosfere cinematografiche davvero piacevoli e soft.

Con questo suo nuovo progetto la Laurenne ha mostrato un volto che non conoscevamo esplorando sonorità molto distanti da quelle delle Darts e allo stesso tempo regalando ai suoi fan un lavoro di qualità davvero ottima.