Le Red Ivory hanno diciotto anni, suonano rock, e non sembrano nemmeno una band costruita in un laboratorio segreto della BBC. Sono quattro ragazze del Sud di Londra che hanno deciso che crescere è già abbastanza difficile, quindi tanto vale urlarci sopra e farci un EP. La band è composta dalla cantante Eiliyah, dalla bassista Berry, dalla chitarrista Frida e dalla batterista Ivy che si sono incontrate nelle aule di musica della loro scuola superiore e hanno cominciato quasi da subito a scrivere insieme.

“Please Leave, I Need To Wake Up Now” è il titolo del nuovo EP, titolo lungo, si, ma almeno dice la verità: questo è un disco che ti sbatte fuori dalla stanza e poi ti sveglia a secchiate d’acqua emotiva.



Cinque brani scritti tra il 2021 e il 2024 e registrati agli Strongroom Studios con la produttrice Adele Phillips: i gloriosi anni in cui tutto ti sembra un disastro, ogni crush è una tragedia greca e ogni decisione scolastica determina il resto della tua vita.



Quello che fanno le Red Ivory è prendere tutto questo casino e trasformarlo in un rock nervoso che si arricchisce della crudezza del grunge anni ’90 e degli spigoli del post-punk, fino alla sensibilità melodica dell’indie rock.



“12th October”, il primo pezzo che abbiano mai scritto, suona come quando provi a sembrare sicuro di te ma ti trema una mano. “Crashing Down” è perfetta per ricordarti che la vita a volte implode, ma almeno c’è un clarinetto. E il finale, “My Mind”? Tutte e quattro urlano insieme. Non perché sia una tecnica vocale innovativa: semplicemente era quello che serviva in quel momento.



Le Red Ivory hanno già fatto un giro sul circuito live UK per dimostrare che la loro energia non è solo da studio, ma anche da palcoscenico mal illuminato e sudato, dove si vede chi vale davvero.



“Please Leave, I Need To Wake Up Now” è un EP che non ti promette niente, ma ti dà tutto quello che può e se alla fine non ti senti trasformato, svegliato o sconvolto… non importa. A volte basta un buon EP che dica la verità senza fare troppo rumore.

