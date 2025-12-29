credit: Irie Calkins

Kevin Parker dei Tame Impala dice di andare volentieri alla ricerca delle recensioni negative sulla sua musica.

In una nuova intervista con RUSSH Magazine, il musicista ha riflettuto su come viene pubblicata e giudicata la musica al giorno d’oggi, dicendo: “È strano di questi tempi. A seconda della parte di Internet che guardi, troverai reazioni completamente diverse. Vado su YouTube o Instagram e trovo tanta positività, ma continuo a scorrere fino a trovare quelle negative“, ha continuato. “Lo facciamo tutti, giusto?“

Chissà se il buon Parker è passato anche da IFB per leggere la nostra recensione di “Deadbeat, il suo ultimo disco, che si è fermata a un 6 piuttosto freddino.

Parker ha poi parlato di come ci si sente a pubblicare un disco, rendendolo pubblico: “È questo bambino che hai cresciuto per un anno, due anni, questa cosa per cui ti sei stressato, hai pianto e riso, hai ballato da solo, hai amato e odiato. Questa cosa che ti ha seguito per così tanto tempo e che poi improvvisamente vede la luce del giorno e viene condivisa con il mondo“, ha aggiunto. “È un’idea così travolgente, capisci? L’idea che queste canzoni che una volta erano tue, ora non lo sono più; ora appartengono al mondo. Credo che questa transizione pesi molto sull’artista“.