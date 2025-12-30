Gli U2 hanno condiviso l’intera esibizione acustica dal vivo di Bono e The Edge al Woody Guthrie Prize.

Il premio annuale viene assegnato dal Woody Guthrie Center e viene conferito a un artista che riflette lo spirito dell’icona folk scomparsa, dimostrando di essere “un paladino dei senza voce, consapevole di come una piattaforma possa essere utilizzata per far luce sul nostro mondo, mostrandoci ciò che deve essere risolto e come farlo“.

Gli U2 sono stati insigniti del premio in ottobre durante una cerimonia al Cain’s Ballroom di Tulsa, in Oklahoma, dove Bono e The Edge hanno eseguito alcuni classici della band come “One”, “Sunday Bloody Sunday” e “Running To Stand Still”, insieme a una cover della canzone di Woody Guthrie “Jesus Christ”. Altri brani eseguiti sono stati “Mothers Of The Disappeared” e “Pride (In the Name of Love)”.



Ora la band ha condiviso l’audio dell’intero concerto: