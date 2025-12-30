Credit: Press

Avevamo già apprezzato i Maustrap ai tempi del loro debutto discografico, avvenuto nel 2024 con la pubblicazione di “Spegni la luce”, che ne metteva in luce una certa profondità e le giuste dosi di oscura raffinatezza.

A distanza di poco più di un anno, in chiusura del 2025 si riaffacciano con il nuovo singolo “Sodark”, prodotto da Dischi Soviet Studio, in cui ampliano il bagaglio musicale di stampo rock con un utilizzo più specifico dell’elettronica, funzionale a ridefinire meglio i concetti che più emergono (temi come la crisi, il malessere, il disorientamento).

Il brano è stato registrato e mixato al “Phonix Studio” di San Giorgio in Bosco (PD) dagli studenti del corso di Tecnico del suono di “Apollo Academy “ (Silea, TV) sotto la supervisione del docente Ivan Zora, che ha curato la masterizzazione.

Un bel ritorno quello dei Maustrap, indubbiamente.

