Sette anni e una pandemia di mezzo: questo è il tempo passato tra l’uscita di “A Place In The Sun” e questo suo sesto LP, realizzato per Saiko, la label di sua proprietà.

Credit: Julie Pike

In questo periodo l’artista di Oslo ha avuto problemi con la sua voce e ciò l’ha costretto a non cantare per circa due anni, ma nel frattempo Børge Sildnes – questo il suo vero nome – ne ha approfittato per migliorare le sue skill con gli strumenti e con le tecniche di produzione: registrato nel suo piccolo studio, “A Sound Rings True” è stato scritto, prodotto e mixato proprio dallo stesso Mondegreen, mentre Norman Nitzsche si è occupato del mastering al Calyx di Berlino.

La press-release ci spiega che, sebbene i sintetizzatori abbiano un ruolo più importante rispetto ai lavori precedenti, la musica di questo nuovo album del norvegese rimane melodica e nostalgica, ricca di arrangiamenti, eseguita con naturalezza e ricca di eleganza.

“To Change Your Heart” apre i giochi con un tono pop rassicurante e caldo come solo i musicisti scandivani sanno fare: non è solo la qualità del brano, ma anche le melodie, create con chitarra, synth e percussioni, sono davvero qualcosa che sa toccare il cuore fin dal primo momento che le si ascolta.

Molto piacevole anche “Moleskine Notebook”, con quel suo senso di relax che ci fa fare un tuffo all’indietro verso gli anni ’80: se da una parte i synth sono tra i protagonisti del brano, dall’altro i fiati aggiungono una nota preziosa e delicata, emanando ancora una volta un calore di rara bellezza.

La freschezza di un brano come “Let Someone In”, unita alla raffinata qualità folk-pop della canzone, la rendono molto rassicurante e allo stesso tempo mantengono la sua qualità assai elevata, mentre la conclusiva “Aura” chiude il disco con una nota dolce-amara, ma romantica tra synth leggeri e qualche delizioso arpeggio altrettanto delicato.

Nove canzoni di una notevole bellezza, graziate da ottime melodie e da una strumentazione piacevole e confortante: mentre porta qualche leggero cambiamento nelle sue sonorità, come sempre Sildnes continua a regalare ai suoi fan atmosfere così sincere ed emotive che sapranno scaldare il cuore anche durante il freddo inverno che è appena iniziato.