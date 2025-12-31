Cantautore aretino, Andrea Bardelli propone in questo nuovo EP di 4 pezzi una gamma inedita di soluzioni musicali, ampliando di molto il suo repertorio stilistico, forte di un imprinting e di un’esperienza acquisita nel tempo che prevarica gli stretti confini geografici per abbracciare espressioni internazionali chiaramente formative.

Bardelli non è il “classico” folksinger, quindi, perché anche all’interno di un singolo episodio possono emergere scenari diversi, che rendono imprevedibile, oltre che stuzzicante, il suo ascolto (come avviene nell’iniziale “Last summer (of my life)” o nell’intensa “Nightghosts”).

Si avvertono influenze country e rock, e colpisce il buon gusto per gli inserimenti orchestrali, il tutto innestato in atmosfere con risvolti più volte epici, a valorizzare il canto austero e allo stesso tempo evocativo del Nostro.

Il titolo dell’opera è ripreso da “I poeti lavorano di notte” di Alda Merini, i cui versi hanno ispirato Bardelli, tracciando la via giusta da seguire.

“The poets work at night” è stato prodotto dallo stesso autore con Michele Guberti e Massimiliano Lambertini su etichetta (R)esisto.

Listen & Follow

Andrea Bardelli: Instagram | Spotify