Ascoltare “Get Weak” dei Glimmer è un colpo al cuore. Ma un colpo al cuore forte, dritto, secco e tagliente. E poi ecco, dopo il mezo infarto, la faccia di Billy Corgan che mi appare, in tutta la sua pelatezza. Si perché il riferimento principe che subito la mia testa scatena sono proprio i Pumpkins più sonici e rumorosi, quelli che ancora non avevano voglia di sporcarsi le mani con i synth. A volte i suoni sono proprio identici, magari senza quella sezione ritmica devastante e quel emotività che ci rubava il cuore, ma come chitarre, accidenti, vi sfido a dire che i ragazzi non sono cresciuti a pane, Corgan, James Iha. Poi magari come antipasto ci stava pure il buon J Mascis.

“Get Weak”, è uno di quei dischi che adesso va molto di moda chiamare “grungegaze” e tutto sommato l’etichetta può anche andare bene, visto che l’aria che respiriamo qui è carica di riverberi anni ’90. Quindi sotto con la pesantezza, ma anche gli assoloni (quello di “Sorrow Again” mi fa impazzire), i corettoni che si elevano tra le chitarre, la sensibilità pop e quel classico gioco di distorsioni che però poi trovano sempre quell’attimo di pace che ci fa rifiatare, tipo la calma dopo la tempesta.

<a href="https://glimmerisaband.bandcamp.com/album/get-weak">Get Weak by Glimmer</a>

Niente di nuovo sotto il sole, solo tanta voglia di alzare il volume e sentire un po’ di sane e sante chitarre e qualche bel ritornellone da cantare, come quando si era giovincelli con la voglia di spaccare il mondo e quando, dopo tanto baccano, ci piaceva anche trovare la canzone più tranquilla, magari con la chitarra acustica (e la troviamo pure qui, con “Bloom”).

