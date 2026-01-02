Dopo due anni e mezzo dall’uscita del loro omonimo quinto LP, i Boy & Bear tornano ora con questa nuova fatica sulla lunga distanza: registrando nel suo studio – senza dunque dover pensare alle pressioni e ai costi di uno studio esterno – la band di Sydney ha potuto rallentare i ritmi e provare nuove idee.

Credit: Casey Moore

La formazione australiana spiega che sebbene il tono del disco sia ottimista, non è tutto rose e fiori; è onesto, concreto e, a volte, crudo. Ogni brano trasmette una sottile tensione senza mai risultare pesante, invitando gli ascoltatori a fermarsi e ad apprezzare la bellezza del mondo. “Tripping Over Time” sembra una grande celebrazione della gioia, intrisa di un’energia agrodolce, felice e triste allo stesso tempo.

E’ proprio la title-track “Tripping Over Time” ad aprire i giochi e ci fa conoscere un nuovo volto dei Boy & Bear, con synth, solide chitarre e il falsetto di Dave Hosking, ci trasporta verso territori dalle venature psichedeliche, mentre non mancano i colori e la luminosità tipiche della formazione di Sydney.

Le belle armonie caratterizzano, invece, “Vertigo”, con un ritmo in crescita e un sapore che ha un non so che di tropicale, mentre la band esplora le difficoltà della vita e dei cambiamenti.

Molto belle le chitarrine jangly di “Lost Control” a cui si aggiunge una certa malinconia che ci riporta indietro nella California di alcuni decenni fa, ma allo stesso tempo armonie, atmosfere luminose e perfino eleganti arrangiamenti di archi arricchiscono il brano e aggiungono eleganza.

Le armonie sono immancabili anche in “Love Has Been Too Good To Me”, una ballata dai toni soft disegnata con tastiera e percussioni, mantenendo sempre una dolcezza davvero notevole.

Altrettanta bellezza la troviamo anche in “Sleep Talking”, in cui non ci colpisce solo la delicatezza, ma anche il suono assolutamente gentile delle tastiere così come la luce delle sempre eccellenti armonie.

In una quarantina di minuti e con qualche piccola modifica nel loro suono, i Boy & Bear hanno regalato ai loro fan una prova positiva dove fare un tuffo tra nostalgia, pop luminoso e indie-folk dai toni delicati.