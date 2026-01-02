Oggi il nostro Brand New ci porta a Dortmund, da un duo composto da Dennis Mielke e Oskar Middelhauve. Insieme sono i Telephonist e il loro shoegaze cantato in tedesco è di quelli che lasciano intendere un buon potenziale.

<a href="https://telephonist.bandcamp.com/album/gegen-die-wand">Gegen die Wand by Telephonist</a>

La lingua sicuramente potrebbe essere un problema, ma in realtà in quersto contesto così etereo e avvolgente, anche l’estrema durezza del tedesco si perde e si sfuma con contorni molto più morbidi, non risultando affatto sgradevole.

Il duo tiene i ritmi bassi, prediligendo una mood cupo e malinconico, con spazi dilatati e ampi, in cui le chitarre disegnano trame soniche che si fanno quasi epiche nella tracklist e trovano la loro massima espressione in “Was Du Warst”, in cui c’è il classico effetto accendi/spegni che funziona veramente bene, come se fossimo al cospetto dei migliori DIIV, con una linea di chitarra sonica davvero intensa. Anche “Kalter Beton” è bella sonica e sporca, con queste voci seppellite dal riverbero intenso, che ogni tanto trova la pace nella malinconia, mentre “Von Grund Auf” è tanto carezzevole quanto minacciosa e oscura.

Listen & Follow

Telephonist: Bandcamp