A ottobre i Coma_Cose, ovvero Fausto Zanardelli alias Fausto Lama e Francesca Mesiano si erano separati, ponendo fine al duo che tanto successo aveva riscosso. La separazione non era stata solo artistica (dopo 4 album), ma anche sentimentale (i due si erano sposati nell’ottobre 2024).

Ora Fausto riparte, pubblicando il singolo “A tanto così” utilizzando il suo nome d’arte Fausto Lama. Vedremo se questo singolo sarà l’antipasto di un lavoro più corposo.

Tra l’altro Fausto Zanardelli non è certo nuovo ad esperienze soliste, avendo pubblicato 3 album a nome Edipo tra il 2010 e il 2015.