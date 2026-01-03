L’avevamo detto per il primo singolo, lo ribadiamo adesso, i Milano Flash sembravano una band che poteva andare dritta nella rubrica Brand New, ma sarebbe stato ingeneroso per i componenti della band, che tutto sono tranne che esordienti, visto che abbiamo in pista Niklas (Red Sleeping Beauty) e Johan Angergård (Club 8), impegnati a spargere il verbo dell’italo-disco con il nuovo progetto Milano Flash.

Il nuovo singolo è la travolgente “No Brakes On Love” che ribadisce ancora di più i confini musicali della band: incalzanti, minimali, super-melodici e anni ’80.

Se poi volete gustarvi la loro “spiegazione” del brano, beh, eccola qui: “Tacchini, Le 300, Iceberg, Juno 60, LM-2, Grand?Hôtel du Cap?Ferrat, Oberheim DMX, SH-101, Villa delle Rose, Savioli Beach, my life, my passion, my love, my sex, my money, violence, religion, injustice and death…“