Peter Gabriel ha annunciato un nuovo album, “o/i”, e il primo assaggio è “Been Undone”. Come per il precedente lavoro, un nuovo brano sarà pubblicato ogni luna piena, con la pubblicazione dell’album completo entro la fine dell’anno.

“Been Undone” è stato scritto e prodotto da Peter Gabriel e registrato presso i Real World Studios di Bath e The Beehive di Londra. Questo è il Dark-Side Mix di Tchad Blake.

“Sono lieto di annunciare che stasera, con la luna piena, daremo il via a un altro anno di pubblicazioni sotto il nome di o\i. Le canzoni sono un mix di pensieri e sentimenti. Ho riflettuto sul futuro e su come potremmo reagire ad esso. Stiamo entrando in un periodo di transizione senza precedenti, che molto probabilmente sarà caratterizzato da tre ondate: l’intelligenza artificiale, l’informatica quantistica e l’interfaccia cervello-computer. Gli artisti hanno il compito di scrutare nella nebbia e, quando intravedono qualcosa, di tenere alto uno specchio. Questi sono i miei frammenti irregolari: i/o: l’interno ha una nuova via d’uscita e o\i: l’esterno ha una nuova via d’ingresso. Non siamo, e non siamo mai stati, esseri esclusivamente autodeterminati e indipendenti a cui è stato dato il controllo del mondo. Siamo qualcos’altro, parte della natura, parte di tutto, e sentire una connessione, scuotere il sedere e dare e ricevere amore può aiutarci a trovare il nostro posto e a farci sorridere. Alcune di queste canzoni faranno parte del progetto sul cervello che sto esplorando da diversi anni, altre mi rendono semplicemente felice. Spero che vi piacciano”.

Come per “i/o”, ogni traccia del nuovo album sarà accompagnata da un’opera d’arte e “Been Undone” è accompagnata da Ciclotrama 156 (Palindrome) dell’artista Janaina Mello Landini, con sede a San Paolo.

“La prima opera d’arte è un pezzo speciale di Janaina Mello Landini. Il modo in cui prende la corda e la muove, srotolandola, è quasi come i frattali o i tronchi degli alberi e in qualche modo assomiglia anche al cervello, quindi vedo molti punti di ingresso. Sono lieto che Janaina sia disposta a partecipare e a far parte del processo. Stiamo utilizzando una delle sue immagini esistenti per questo mese per aprire l’intero procedimento, ma sono entusiasta che ora creerà un’opera appositamente per la canzone. Questo mi rende sempre un po’ più emozionato nel vedere cosa ne verrà fuori. Vi invito a dare un’occhiata al suo lavoro”.

Ad ogni luna piena del 2026 verrà pubblicata una nuova canzone di “o\i”, rivelando l’intero album alla fine dell’anno, e ogni canzone avrà diverse interpretazioni sotto forma di mix Dark-Side e Bright-Side. Il secondo mix sarà pubblicato ogni mese durante la luna nuova. Ancora una volta, Tchad Blake e Mark “Spike” Stent si occuperanno del mixaggio, occupandosi rispettivamente del Dark-Side e del Bright-Side.