PJ Harvey ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo album e un libro.

La cantautrice ha condiviso sui social media un aggiornamento per il nuovo anno, in cui ha anche pubblicato una playlist di brani che ha trovato di ispirazione e incoraggiamento nel 2025.

Ha scritto: “Il 2025 ha visto la fine del tour ‘I Inside the Old Year Dying’ in Australia e Giappone a marzo. Il tour di due anni è stata un’esperienza meravigliosa a cui ho avuto la fortuna di partecipare e mi è piaciuto moltissimo poter dare vita alla musica in un’esperienza condivisa. Da allora ho scritto canzoni per il mio prossimo album e poesie per il mio prossimo libro, un processo che mi sorprende e mi sfida sempre, ma che mi rendo conto di amare e a cui mi dedico con impegno“.



Ecco la sua playlist:

Il suo ultimo album, “I Inside The Old Year Dying” del 2023, per noi era da 7 in pagella.