I Tiromacino annunciano il ritorno con il nuovo album “Quando meno me lo aspetto” in arrivo il 6 febbraio via EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Si tratta del 14° album in studio dei Tiromancino e arriva trainato dal primo singolo “Gennaio 2016″.

“Gennaio 2016″ è una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale, che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione,

“Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi” – racconta Federico Zampaglione.

Il brano vede nuovamente la collaborazione con il pianista Andrea Pesce, con cui Zampaglione ha già firmato singoli come “Per me è importante” e “Imparare dal vento”.