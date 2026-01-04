Il chitarrista dei R.E.M. Peter Buck ha collaborato con Ian McNabb degli Icicle Works in una nuova versione di “So. Central Rain”.

Il brano, originariamente pubblicato come singolo dal secondo album dei R.E.M. “Reckoning” nel 1984, è stato realizzato lo scorso anno ed è stato ora condiviso da Buck sul sito ufficiale dei R.E.M.

“Nell’anno appena trascorso, ho registrato alcune chitarre in una versione di “So. Central Rain“ del mio amico Ian McNabb“, ha scritto Buck. “Forse lo ricorderete nei The Icicle Works. È una versione fantastica. Spero che questo contribuisca a iniziare bene il nuovo anno!“.

La cover sarà inclusa nel prossimo album di McNabb, “65“, che uscirà più avanti nel corso dell’anno.

Conosciamo bene Peter Buck, uno dei membri fondatori dei R.E.M. e sempre attivo in tantissimi progetti. McNabb, invece, è stato il frontman della band di Liverpool The Icicle Works negli anni ’80 e ha avuto una prolifica carriera da solista, iniziata con il suo album di debutto “Truth And Beauty” nel 1993.