Björk esorta i groenlandesi a dichiarare l’indipendenza, alla luce delle rinnovate dichiarazioni di Donald Trump riguardo a una possibile acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. La cantante però si rivolge anche alla Danimanrca nel suo post.

In un post pubblicato lunedì su Instagram, Björk ha indicato l’indipendenza dell’Islanda dalla Danimarca nel 1944 come modello per la Groenlandia, scrivendo che gli islandesi sono “estremamente sollevati” di essersi separati e di non aver perso la loro lingua. Ha poi condannato il trattamento riservato dalla Danimarca ai groenlandesi, riferendosi alla presunta campagna di imposizione di dispositivi intrauterini che ha colpito centinaia di donne e ragazze tra il 1966 e il 1970, e ha aggiunto che “ancora oggi i danesi trattano i groenlandesi come esseri umani di seconda classe“.

Ora, con Trump che sta nuovamente contemplando l’idea di acquisire la Groenlandia dalla Danimarca, il Paese rischia di passare “da un colonizzatore crudele a un altro“, sostiene Björk. Per questo motivo, invita i groenlandesi a “dichiarare l’indipendenza!!!!“.